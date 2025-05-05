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Пятилетний ребенок пытался выбраться из раскаленного автобуса, где его забыли, но не смог

В Малайзии дошкольник пытался выбраться из раскаленного автобуса, но не смог
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KALAM PHOTOG/Shutterstock/FOTODOM

В Малайзии халатность водителя автобуса, который перевозит дошкольников, привела к трагедии. Об этом сообщает The Strait Times.

Инцидент произошел в городе Джохор-Бару. Пятилетнего мальчика обнаружили без сознания в раскаленном на жаре автобусе сотрудники детского сада. Ребенка в критическом состоянии доставили в медицинское учреждение и пытались спасти, но ничего не вышло.

Отец ребенка, 37-летний Тео Цзя, рассказал, что его сын, вероятно, уснул в автобусе, когда ехал в детский сад, а водитель запер транспортное средство, не убедившись, остались ли пассажиры в салоне. По словам мужчины, его сын пытался выбраться и позвать на помощь, но, вероятно, ему стало плохо.

Мужчина отметил халатное поведение работников детского сада, которые только через несколько часов хватились недостающего ребенка.

В местной полиции расследуют обстоятельства случившегося. Там пообещали найти и наказать всех виновных в трагедии.

Ранее в Австралии отец привез годовалую дочь в развивающий центр и забыл ее в машине на 30-градусной жаре.

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