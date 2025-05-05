Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о тяжело раненных полицейских при перестрелке в Махачкале

SHOT: два сотрудника ППС получили тяжелые ранения при перестрелке в Махачкале
close
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Двое сотрудников правоохранительных органов получили тяжелые ранения во время перестрелки в Махачкале в Республике Дагестан. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, пострадали сотрудники патрульно-постовой службы (ППС). Нападавшие открыли по стражам порядка огонь после того, как расстреляли их коллег из дорожно-патрульной службы ДПС.

В материале подчеркивается, что трое сотрудников ДПС от полученных травм умерли на месте.

«На данный момент известно о двух убитых боевиках, минимум двое <...> скрылись», — говорится в материале.

Перестрелка с участием сотрудников правоохранительных органов произошла на пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова в Махачкале днем 5 мая. Как рассказал глава Дагестана Сергей Меликов, полицейские пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь.

Никакой официальной информации о том, сколько человек пострадало в результате стрельбы, к текущему моменту не поступало. Как писал Telegram-канал 112, нападавшие после перестрелки угнали служебный автомобиль и скрылись с места происшествия. В связи с этим в Махачкале ввели план «Перехват».

Ранее в сети появилось видео с перестрелкой в Махачкале.

Все новости на тему:
Перестрелка в Махачкале
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами