Стало известно о тяжело раненных полицейских при перестрелке в Махачкале

SHOT: два сотрудника ППС получили тяжелые ранения при перестрелке в Махачкале

Двое сотрудников правоохранительных органов получили тяжелые ранения во время перестрелки в Махачкале в Республике Дагестан. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, пострадали сотрудники патрульно-постовой службы (ППС). Нападавшие открыли по стражам порядка огонь после того, как расстреляли их коллег из дорожно-патрульной службы ДПС.

В материале подчеркивается, что трое сотрудников ДПС от полученных травм умерли на месте.

«На данный момент известно о двух убитых боевиках, минимум двое <...> скрылись», — говорится в материале.

Перестрелка с участием сотрудников правоохранительных органов произошла на пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова в Махачкале днем 5 мая. Как рассказал глава Дагестана Сергей Меликов, полицейские пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь.

Никакой официальной информации о том, сколько человек пострадало в результате стрельбы, к текущему моменту не поступало. Как писал Telegram-канал 112, нападавшие после перестрелки угнали служебный автомобиль и скрылись с места происшествия. В связи с этим в Махачкале ввели план «Перехват».

Ранее в сети появилось видео с перестрелкой в Махачкале.