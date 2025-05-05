Белорусские пограничники обнаружили на границе с Латвией беременную беженку

Погранкомитет Белоруссии: на границе с Латвией нашли беременную без сознания

Белорусские пограничники обнаружили на границе с Латвией беременную женщину без сознания. Об этом сообщает Погранкомитет Республики в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что молодую женщину на 28 неделе беременности нашли 4 мая около латвийского пограничного забора в Браславском районе. На лице у беженки была гематома. Документов и телефона у женщины не нашли. Ее гражданство пока не установлено, отмечается в сообщении.

«Белорусские пограничники обнаружили иностранку вблизи латвийского пограничного забора в Браславском районе. Девушка африканской внешности лежала на земле без сознания»‎, — говорится в посте Погранкомитета.

Сейчас беженке оказывают всю необходимую помощь: медики диагностировали у нее тяжелый сепсис и пневмонию.

25 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к спокойствию поляков и литовцев, заявив, что мигранты из Белоруссии не переберутся на их территорию. Лукашенко назвал трудовую миграцию естественным процессом, отметив приток в страну мигрантов из различных государств, включая Россию.

Ранее Польша отказалась принимать новых мигрантов.