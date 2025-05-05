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Генеральный директор сети клиник «Меги» задержан по делу о взятке

ФСБ задержала гендиректора сети клиник «Меги» по делу о крупной взятке
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Depositphotos

В Уфе гендиректор сети клиник «Меги» задержан по делу о взятке в 800 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал республиканского Следственного управления.

Следствие считает, что подозреваемый дал взятку сотруднику Госжилстройнадзора с целью избежать ответственности за использование здания, не получившего разрешение на ввод в эксплуатацию.

«В августе 2024 года обвиняемый, действуя через посредника, передал взятку в размере 800 тыс. рублей сотруднику Госжилстройнадзора республики за непривлечение возглавляемой им организации к административной ответственности за эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

Факт нарушения закона установили сотрудники ФСБ и СК по региону.

По месту работы и жительства подозреваемого прошли обыски. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

До этого Калининский районный суд Челябинска арестовал на два месяца начальника отдела Россельхознадзора и представителя коммерческой фирмы по делу о взятке в 2,5 млн рублей.

Ранее в Подольске задержали несколько высокопоставленных сотрудников полиции.

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