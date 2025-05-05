В Москве подростки не уступили женщине с ребенком лифт из-за ее национальности

В Москве школьники не уступили женщине с ребенком лифт из-за ее национальности

В Москве подростки предложили женщине, которая поспорила с ними за место в лифте, «валить на родину», если ей что-то не нравится. Конфликт между двумя юношами и женщиной, которая была с ребенком в коляске, произошел в торговом центре «Калейдоскоп» и попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам женщины по имени Наргиз, она стояла с коляской в очереди к лифту, пропустила вперед пожилую женщину. А когда лифт вновь приехал на ее этаж, его внезапно заняли подростки. Когда она попросила юношей уступить кабину ей, сославшись на то, что она стояла в очереди и была здесь раньше, те начали грубить.

«Я не буду [уступать] из принципа, потому что пусть валит на родину! Пусть на родину валит, если что-то не нравится», — отвечает на возмущение посетительницы ТЦ подросток.

Позже, по словам матери, за нее вступился прохожий, несовершеннолетних «привели в чувства», после чего они уступили ей лифт.

Женщина рассказала, что живет в России, сколько себя помнит. Она выросла и выучилась здесь.

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