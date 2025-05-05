В ВС РФ рассказали нюансы привлечения к ответственности за нарушения антимонопольного права

Президиум Верховного суда (ВС) РФ опубликовал отчет судебной практики, разъяснив, за какие нарушения антимонопольного законодательства могут привлечь к административной ответственности, сообщает «Коммерсантъ».

В пункте 7 опубликованного документа уточняется, что «При оценке наличия злоупотребления в поведении доминирующего субъекта суд учитывает законные интересы этого субъекта, которые вправе преследовать любой участник рынка вне зависимости от его положения в товарном рынке».

В ВС РФ подчеркнули, что в случае нарушений рынка, на котором действуют несколько субъектов, антимонопольный орган должен рассматривать их действия в совокупности и не в праве наказывать таких субъектов выборочно.

Также в пункте 9 документа президиум ВС РФ уточнил, что антимонопольный орган должен доказать наличие негативных последствий в результате действий бизнеса.

В документе говорится и о злоупотреблениях хозяйствующих субъектов к их контрагентам на рынке и мерах ответственности. Эти случаи отмечены для ритейла и розницы.

Особое внимание уделено процедурным моментам и соблюдениям процессуальным требованиям. В пункте 19 указывается, что налоговые органы и банки не могут привлекаться к ответственности за непредоставление антимонопольному органу документов и сведений, в которых содержится банковская или налоговая тайна.

Что касается новых положений, в ВС РФ назвали свою позицию в отношении управляющих организаций (УК) в сфере жилищного строительства. В документе уточнили, что на УК могут распространяться антимонопольные запреты и «оборотные» штрафы в тех случаях, если такая УК препятствует доступу операторов к общему имуществу дома.