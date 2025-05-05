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Из Петербурга могут запустить прямые рейсы еще на один заграничный курорт

Президент Кубы: прорабатывается открытие прямого авиасообщения с Петербургом
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РИА Новости

Между Санкт-Петербургом и кубинской столицей Гаваной могут запустить прямое авиасообщение. Сейчас рассматриваются возможные варианты, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, пишет РИА Новости.

«Рассматриваются варианты для установления прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Гаваной», — сказал Бермудес во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Президент Кубы прибыл в Санкт-Петербург 4 мая. В аэропорту Пулково его встретил лично Александр Беглов.

После встречи с губернатором Санкт-Петербурга Мигель Диас-Канель Бермудес вылетел в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 65-летию восстановления дипломатических отношений между Кубой и РФ.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в параде Победы в Москве 9 мая примет значительное количество глав государств. По словам представителя Кремля, это говорит о том, что у России много союзников, которые не только близки по духу нашей идеологии, но и тех, кто гордится Победой над нацизмом во Второй мировой войне и разделяет важность праздника.

Ранее появился список с лидерами стран, подтвердившими визит в Москву на 9 Мая.

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