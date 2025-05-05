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Китаянка испачкала 4 юбки менструальной кровью в примерочной и отказалась их оплачивать

WOB: китаянка испачкала 4 юбки менструальной кровью во время примерки
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Sin Chew Daily

Женщина в Китае случайно испачкала четыре юбки менструальной кровью во время примерки и отказалась платить за них, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, китаянка, примерявшая светлые юбки в магазине одежды, случайно оставила на них пятна менструальной крови. По словам работников, испачканы оказались четыре изделия стоимостью около $200 каждое.

Администрация магазина заявила, что даже после профессиональной чистки юбки невозможно будет продать, так как пятна могут отпугнуть других покупателей. В магазине предложили клиентке компенсировать ущерб со скидкой, однако та отказалась платить.

По словам самой женщины, произошедшее было непреднамеренным, поэтому она согласна лишь покрыть расходы на химчистку. Переговоры не привели к компромиссу, и руководство магазина обратилось в полицию. В итоге испорченные юбки пришлось утилизировать.

Владелец магазина выразил недоумение ситуацией.

«Клиентка ездит на машине за $54 тысячи, но не хочет возместить ущерб за юбки. За 10 лет работы я с таким не сталкивался», — пожаловался мужчина.

Ранее китаец выпрыгнул из окна и убежал во время ссоры с девушкой.

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