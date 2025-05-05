Москвичам напомнили о запрете запусков БПЛА и пиротехники

В Москве запрещено запускать все виды беспилотных летательных аппаратов и пиротехнику. Об этом напомнили в главном управлении МВД по столице.

Несанкционированный запуск любых видов БПЛА влечет за собой административную и уголовную ответственность, предупредила полиция.

В период подготовки торжеств по случаю 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне сотрудниками МВД усилена работа по пресечению незаконных полетов всех БПЛА, включая коптеры, дроны, авиамодели и другие. В соответствии с российским законодательством, в отношении таких устройств разрешено применение оружия, говорится в сообщении.

Кроме того, жителей и гостей Москвы призвали не использовать пиротехнику в связи с участившимися случаями провокаций с ее использованием. Нарушение правил использования пиротехники также повлечет ответственность в соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», предупредили в ГУ МВД.

До этого сообщалось, что в Якутске запретят запуск дронов на период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с 1 по 12 мая. В администрации города предупредили, что за несанкционированный запуск дронов предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Ранее Путин заявил, что будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая.