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Врач предупредил об опасности ночной работы для здоровья

Врач Фаррахов: ночная работа может вызвать инсульт
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Shutterstock

Ночная работа, нерегулярный график и постоянные переработки могут серьезно навредить здоровью человека, в том числе повысить риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца и инсульта. Об этом RuNews24.ru рассказал врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов.

По его словам, это также может нарушить циркадные ритмы, что негативно влияет на вегетативную нервную систему и гормональный фон.

«У тех, кто долго работает в ночные смены, значительно выше риск инфаркта миокарда и других серьезных сердечно-сосудистых событий. Кроме того, нерегулярный график сбивает нормальные метаболические процессы. Работники ночных смен чаще страдают от набора веса, инсулинорезистентности и повышенного риска развития сахарного диабета второго типа», — предупредил Фаррахов.

Врач отметил, что нестабильный режим дня может вызвать и проблемы с пищеварением на фоне нерегулярного питания. К другим негативным последствиям он отнес риск появления тревожных расстройств, депрессии и эмоционального выгорания, нарушения сна и повышенный риск развития некоторых видов рака, особенно молочной железы и предстательной железы.

Исследование сервиса SuperJob до этого показало, что почти половина (48%) опрошенных россиян работают не более 40 часов в неделю и не соглашаются на переработки.

Ранее россиянам объяснили, почему переработки не всегда оплачиваются.

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