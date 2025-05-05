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В Тверской области конфликт между председателем СНТ и жителями привел к стрельбе

Три человека пострадали при стрельбе в СНТ «Солнечный» в Тверской области
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Shutterstock

Три человека получили огнестрельные ранения в результате конфликта с председателем садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Солнечный» в Тверской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область» со ссылкой на подписчика.

По словам источника, новый председатель СНТ продвигала свою кандидатуру на соответствующую должность, угрожая и запугивая население. Также она требовала от одного из жителей «Солнечного» принять участие в работах по запуску летнего водопровода, но он отказался. В результате женщина сговорилась со своим знакомым, который организовал налет на дом мужчины и устроил на участке стрельбу.

Как рассказал подписчик, после этого инцидента знакомый председателя СНТ подался в бега. Более того, саму женщину так и не задержали.

«Не хватает доказательной базы причастности к преступлению», — пояснил источник.

Он уточнил, что в результате стрельбы пострадали три человека. При этом один из них впал в кому, и ему потребовалась операция. Тем не менее раненый до сих пор находится в критическом состоянии, подчеркнул подписчик.

Ранее в республике Ингушетия пенсионер выжил, получив два огнестрельных ранения в голову.

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