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В Европе рассказали о риске перехода птичьего гриппа свиньям

FT: свиньи могут стать источником новой пандемии из-за птичьего гриппа
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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Если международная вспышка птичьего гриппа распространится на свиней в Европе, это может привести к появлению опасных для человека штаммов гриппа. Об этом заявил исполнительный директор Европейского союза по безопасности пищевых продуктов (EFSA) Бернард Урл в интервью Financial Times.

«Птичий грипп, безусловно, является особым случаем в том смысле, что он все больше распространяется от птиц к млекопитающим», — сказал он.

Урл подчеркнул, что Европа должна быть в состоянии повышенной готовности из-за риска передачи вируса свиньям.

До этого портал The Conversation сообщал, что новый штамм вируса птичьего гриппа может стать серьезной угрозой.

После разрушительных последствий пандемии COVID-19 внимание исследователей сосредоточено на том, какая инфекция может стать следующей глобальной угрозой. Среди наиболее опасных инфекционных заболеваний, вызывающих обеспокоенность, остаются малярия, ВИЧ и туберкулез.

Ранее британским птицам запретили собираться вместе из-за гриппа.

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