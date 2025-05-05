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В Чувашии уроженца Украины лишили гражданства России

МВД: в Чувашии уроженца Украины лишили гражданства РФ из-за угрозы безопасности
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Global Look Press

Министерство внутренних дел (МВД) Чувашии лишило российского гражданства мужчину родом из Днепропетровской области Украины из-за действий, угрожающих безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики в Telegram-канале.

«МВД по Чувашской Республике прекратило гражданство Российской Федерации уроженцу Украины», — сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что уроженцу Украины, о котором идет речь, 34 года. Он получил гражданство России в январе 2017 года, однако весной 2025-го Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предоставила информацию о его возможной причастности к деятельности, создающей угрозы национальной безопасности. По данным ФСБ, мужчина нарушил обязательства по верности государству и надлежащему исполнению гражданского долга.

1 мая агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщало, что в Липецке выходца из одной из стран Центральной Азии лишили российского гражданства. В сентябре 2024 года мужчина вместе с другими людьми стал инициатором конфликта на межнациональной почве с жителями города. По данным ФСБ, во время словесной перепалки он высказывался о превосходстве ислама над другими религиями, оскорблял россиян нецензурной бранью, демонстрировал нож и угрожал расправой.

Ранее жителя ЛНР лишили гражданства за призывы бить по территории России.

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