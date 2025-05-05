В Сочи под суд пойдет хозяин хаски, которые искусали лицо маленькому ребенку

В Сочи перед судом предстанет владелец собак, которые напали на ребенка и искусали ему лицо. Об этом сообщает управление СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, владелец некоторое время не кормил питомцев, в день инцидента они сорвались с цепи, выбежали на улицу и покусали девятилетнего ребенка.

«В ходе следствия обвиняемый признал вину», – сообщается в публикации.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Хаски напали на ребенка в феврале текущего года, собаки откусили ему часть носа и верхнюю губу, после чего он попал в больницу региона, спустя время его перевезли в Москву. По словам отца, его сын уже разговаривает и двигается. Школьнику предстоит длительное восстановление.

По данным Telegram-каналов, хозяин собак приезжал к ним время от времени, но к моменту инцидента он не появлялся на участке около десяти дней. Животные сделали подкоп и сбежали с территории дома, затем напали на мальчика.

Ранее в Калужской области бездомная собака покусала трехлетнего ребенка.