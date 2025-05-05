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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,2

Reuters: землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в мексиканском штате Чьяпас
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Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в мексиканском штате Чьяпас. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным Немецкого исследовательского центра наук о Земле (GFZ), очаг землетрясения находился на глубине 269 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

5 мая подземные толчки магнитудой 5,1 были зафиксированы в Чили. Как сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр землетрясения располагался в 18 км к юго-востоку от города Саламанка (население — 13,2 тыс. человек), а очаг залегал на глубине 79 км. На данный момент информация о пострадавших разрушениях не поступала. Власти и экстренные службы продолжают мониторинг ситуации.

Накануне на западе американского штата Техас произошло землетрясение магнитудой 5,4. Подземные толчки были зафиксированы на расстоянии 185 км к западу от американского города Одесса с населением свыше 115 тысяч человек.

Ранее на юге Тихого океана произошло «опустошительное» землетрясение.

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