В Польше заявили о рекордном сокращении населения за последние годы

Польша столкнулась с рекордным сокращением населения за последние годы, пишет газета Rzeczpospolita.

По данным издания, за последние 10 лет население Польши сократилось не менее чем на 800 тысяч человек, за последние пять лет — еще на 700 тысяч. Сегодня в Польше проживает 37,5 млн человек. Только за прошедший год население страны уменьшилось на 158 тысяч человек, а с декабря – на 52 тысячи.

Авторы публикации подчеркивают, что рождаемость на одну женщину остается на уровне менее двух человек на протяжении более 30 лет, что не может обеспечить смену поколений.

Ускорение сокращения населения заставляет общество и политиков обсуждать такие непопулярные вопросы, как повышение пенсионного возраста и экономические изменения.

В январе МИД Польши обратился к живущим за границей гражданам с предложением вернуться на родину, которая за 20 лет членства в ЕС стала «процветающей и современной». Дипломаты отметили, что своим гражданам Польша предлагает безопасность, карьерный рост и высокий уровень жизни.

Ранее в Польше призвали обзавестись ядерным оружием.