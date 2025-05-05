Жителям Москвы сообщили о надвигающихся заморозках

Заморозки и снегопады ожидаются в Москве на текущей неделе. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Метеоролог рассказал, что в столичном регионе прогнозируется прохладная погода, не характерная для этого времени года.

В частности, 5 мая температура воздуха в Москве составит до +14°C. Кроме того, не исключены кратковременные дожди. При этом ночью в городе похолодает до -3°C, а в области столбики термометров будут показывать от -1°C до -4°C. Как сказал Тишковец, в темное время суток может выпасть снег, но без образования снежного покрова на земле.

По словам специалиста, на протяжении всей недели температура воздуха в столичном регионе будет колебаться в пределах от +7°C до +12°C днем и от 0°C до +5°C ночью. В ночь на 9 мая здесь ожидается мокрый снег, добавил он.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 4 мая стало самым теплым днем в Москве с начала месяца. Воздух в городе прогрелся до +18,2°С. Эксперт отметил, что впереди жителей российской столицы ждут еще более теплые дни, однако 4 мая будет держаться в лидерах по этому показателю как минимум до середины месяца.

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