Названо число эвакуированных из горевшей многоэтажки в Москве

РИА: из дома на улице Генерала Тюленева в Москве эвакуировали 150 человек

Из девятиэтажки на улице Тюленева в Москве эвакуировали около 150 человек после взрыва газа и пожара. Об этом сообщает РИА Новости.

«Всего из подъездов №11, 12 и 13 были эвакуированы 152 человека, среди них 42 ребенка», — рассказали спасатели.

Около 21:00 мск 4 мая в Telegram-каналах стали появляться первые сообщения о взрыве и возгорании в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве. По предварительным данным, причиной стал взрыв газа. Позже мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что в одной из квартир произошел пожар.

Пожару в высотке был присвоен повышенный ранг сложности. Как сообщили в МЧС, загорелись квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома, между ними рухнули перекрытия. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Около 23:00 в ведомстве сообщили о ликвидации пожара.

Из пострадавшего здания экстренно эвакуировали людей. Жильцы всех 15 подъездов, в том числе 12-го, где произошел взрыв, вышли на улицу. В ближайшей школе для них развернули пункт временного размещения.

Ранее эвакуированным во время пожара в Москве разрешили забрать вещи из квартир.