Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о пользе фруктов для наращивания мышечной массы

Pravda.Ru: фрукты помогут нарастить мышечную массу
close
Freepik.com

Фрукты помогут нарастить мышечную массу и будут способствовать процессу гипертрофии за счет содержания определенных витаминов и минералов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, например, авокадо содержит большое количество растительных белков и ненасыщенных жиров, которые обладают противовоспалительным эффектом. В его составе есть витамины Е и С, которые отвечают за снижение окислительного стресса и способствуют восстановлению мышц. Кроме того, большое количество белков, необходимых для процесса гипертрофии, есть в гуаве и папайе.

Эксперты также советуют включать в рацион бананы, которые обеспечат оптимальное функционирование нервно-мышечной системы.

«Нельзя забывать о киви — одном из самых полезных фруктов для процесса гипертрофии, поскольку он является прекрасным источником витамина С — даже больше, чем апельсин», — добавили в сообщении.

Французский диетолог Лора Таджан до этого говорила, что фрукты нужно есть перед основным приемом пищи. Такой способ поможет продлить чувство насыщения и усвоить максимум питательных веществ.

Ранее врач перечислила самые опасные фрукты для пожилых людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами