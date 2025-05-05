Стало известно о пользе фруктов для наращивания мышечной массы

Фрукты помогут нарастить мышечную массу и будут способствовать процессу гипертрофии за счет содержания определенных витаминов и минералов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, например, авокадо содержит большое количество растительных белков и ненасыщенных жиров, которые обладают противовоспалительным эффектом. В его составе есть витамины Е и С, которые отвечают за снижение окислительного стресса и способствуют восстановлению мышц. Кроме того, большое количество белков, необходимых для процесса гипертрофии, есть в гуаве и папайе.

Эксперты также советуют включать в рацион бананы, которые обеспечат оптимальное функционирование нервно-мышечной системы.

«Нельзя забывать о киви — одном из самых полезных фруктов для процесса гипертрофии, поскольку он является прекрасным источником витамина С — даже больше, чем апельсин», — добавили в сообщении.

Французский диетолог Лора Таджан до этого говорила, что фрукты нужно есть перед основным приемом пищи. Такой способ поможет продлить чувство насыщения и усвоить максимум питательных веществ.

Ранее врач перечислила самые опасные фрукты для пожилых людей.