Современные люди часто сталкиваются с потерей способности концентрировать свое внимание, что является основным симптомом синдрома дефицита внимания и гиперактивности. В отдельных случаях причиной этого могут быть серьезные проблемы со здоровьем, но чаще всего проблема появляется в силу стресса и наличия множества отвлекающих факторов, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Среди наиболее серьезных причин развития СДВГ специалисты выделили такие, как черепно-мозговая травма, последствия вирусных, эндокринных и психоневрологических заболеваний, дисфункция мозга и гормональный сбой, а также ослабление памяти после 60 лет. Зачастую также основой развития синдрома является истощение ресурсов организма из-за стресса. В таких серьезных ситуациях важно вовремя обратиться за помощью врача, подчеркивают эксперты.

Однако часто причиной СДВГ является клиповое мышление и привычка воспринимать информацию в малых объемах. В этом случае можно попробовать самостоятельно решить проблему, натренировав способность концентрироваться. Так, в первую очередь рекомендуется убрать отвлекающие факторы – среди них, к примеру, телефон, который лучше поставить на беззвучный режим. Также отвлекать могут коллеги – их нужно попросить не беспокоить какое-то время.

Мешает концентрироваться на одном деле многозадачность, из-за которой часто человек вынужден «жонглировать» большим количеством обязанностей, упуская важные детали. От такого подхода специалисты советуют отказаться в пользу поочередного выполнения дел постепенно.

Помогает также в тренировке концентрации практика осознанности, при которой человек должен концентрироваться на своих чувствах и мыслях, глубоком дыхании. Также страдающим от СДВГ советуют создать для себя максимально удобное рабочее место, а в течение трудового дня делать перерывы с переключением внимания. Например, можно отойти, выпить воды, посмотреть в окно, а затем вернуться к работе.

Эксперты подчеркивают важность замены привычки потреблять быстрый контент на более полезные хобби – например, читать книги, начать хотя бы с 15-20 минут в день. Кроме того, важно хорошо высыпаться, исключив переутомление и избыток информации из соцсетей, провоцирующей тревожность, заключили специалисты.

Напомним, до этого ученые установили, что человеческий мозг способен «тренироваться» в управлении вниманием: при многократном воздействии отвлекающих стимулов он учится отфильтровывать их на раннем этапе зрительной обработки. Этот феномен, известный как «выученное подавление», демонстрирует, как мозг адаптируется к повторяющимся раздражителям, позволяя эффективнее концентрироваться на важном.

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