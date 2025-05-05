Число погибших при пожаре в доме на юго-западе Москвы выросло

РИА Новости: число погибших при пожаре на юго-западе Москвы возросло до трех

Число погибших в результате взрыва газа и пожара в жилом доме на юго-западе Москвы увеличилось до трех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«После тушения были обнаружены тела трех человек», — сказали правоохранители.

В экстренных службах добавили, что, по предварительным данным, у одного из пострадавших при пожаре ожоги 80% тела. Он был госпитализирован.

Взрыв газа в жилой многоэтажке произошел на улице Генерала Тюленева в ночь на 5 мая. После хлопка началось возгорание. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. По данным МЧС, загорелись квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома, между ними рухнули перекрытия. Огонь распространился на площади в 100 кв. м.

В результате произошедшего несколько жильцов оказались заблокированными на балконе. По разной информации, пострадали от 5 до 18 человек. Все жители дома были эвакуированы. Для них организовали пункт временного размещения в ближайшей школе. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее стал известен владелец квартиры в Москве, где произошел взрыв.