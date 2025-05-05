Эвакуированным во время пожара в Москве разрешили вернуться за вещами

РИА: эвакуированным во время пожара в Москве разрешили забрать вещи из квартир

Эвакуированные во время пожара на юго-западе Москвы жильцы 11-го и 12-го подъездов могут забрать вещи, но оставаться в квартирах им не разрешили. Об этом сообщает РИА Новости.

«Жители 11-го и 12-го подъезда! Вы можете с сотрудником полиции зайти в квартиру и забрать необходимые вещи. Оставаться пока в квартире нельзя», — заявили в Telegram-канале пункта временного размещения.

До этого стало известно, что квартира в столице, в которой произошли взрыв и пожар, сдавалась в аренду. Как сообщал Telegram-канал SHOT, взрыв произошел в однокомнатной квартире, которая принадлежит 40-летней москвичке. Она сдавала жилье 39-летней женщине. В момент взрыва арендаторша отсутствовала, дома был лишь ее 34-летний партнер, который серьезно пострадал. Согласно информации канала, в результате взрыва повреждены еще две соседние квартиры, а также межквартирные и межэтажные перекрытия и чердак.

По данным Дептранса, в настоящее время на месте инцидента сохраняются дорожные перекрытия, водителей попросили использовать пути объезда через улицу Теплый Стан.

Согласно последней информации, в результате ЧП не удалось спасти трех человек.

В жилой многоэтажке на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы взорвался газ, после чего начался пожар. Все жители дома эвакуированы, для них организован пункт временного размещения в ближайшей школе. По информации Telegram-каналов, в январе прошлого года в другом подъезде этого дома также взорвался газ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры с места взрыва в многоэтажке в Москве.