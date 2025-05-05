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Названы правила, которые помогут ускорить уборку квартиры

Pravda.Ru: уборку в квартире нужно начинать с верхних полок и светильников
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SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Избавление от лишних вещей поможет ускорить процесс уборки квартиры. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, работать лучше сверху вниз, поэтому начинать нужно с верхних полок, светильников и шкафов, чтобы пыль не оседала на уже очищенные поверхности. Поверхности они советуют очищать круговыми движениями, стекла и зеркала — вертикальными. В качестве чистящего средства можно использовать раствор из уксуса, соды и воды, работать можно с помощью микрофибровых салфеток.

«Окна и душевые двери легко очищаются с помощью пищевой соды и уксуса — просто посыпьте поверхность содой, распылите уксус и потрите щеткой. Этот метод позволит убрать даже застарелую грязь», — добавили в сообщении.

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина до этого рассказала «Газете.Ru», что уборка и другие домашние дела могут стать отличной альтернативой фитнесу, если подойти к ним с правильным подходом. Так, например, мытье полов — кардионагрузка, тренировка ног и рук.

Ранее врач рассказала, как уборка помогает в профилактике инсульта.

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