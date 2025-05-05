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Неизвестный разгромил мечеть в Якутии и дождался там полицейских

Пьяный мужчина устроил погром в мечети в Якутске
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Пьяный мужчина разгромил мечеть в Якутии, пишет издание SakhaDay.

Инцидент произошел утром 5 мая в Соборной Мечети имени Абдул-Халима Аушева в Якутске. Неизвестный проник внутрь и испортил обшивку стен на втором этаже сооружения.

Свидетели утверждают, что хулиган находился в неадекватном состоянии. Устроив погром, он уселся на пол и дождался сотрудников полиции. В итоге мужчину задержали на месте происшествия, его мотивы остаются неизвестными.

До этого бывший ученик ворвался в челябинскую школу, устроил погром и проник в кабинет директора. Хулигана скрутили педагоги — учитель ОБЗР и преподаватель физкультуры, — а также ученик 9 класса. В результате инцидента никто не пострадал. Росгвардейцы задержали нападавшего и передали правоохранителям. Задержанным оказался Олег, ему 25 лет, по некоторым данным, ранее он учился в этом учреждении.

Ранее пьяный мужчина разгромил маникюрный салон, где работает его бывшая.

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