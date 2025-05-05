Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Таксист-мигрант отобрал у пассажира-инвалида телефон после спора об оплате

78.ru: в Петербурге таксист забрал у пассажира телефон в качестве оплаты поездки
close
Shutterstock

Таксист-иностранец выхватил у пассажира телефон после поездки по Петербургу. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на проспекте Художников. По информации издания, клиент-инвалид приехал в пункт назначения, но, когда потребовалось расплатиться, мужчина протянул 25-летнему водителю крупную купюру.

У мигранта не было сдачи, поэтому пассажир решил уйти, не расплатившись. Таксист возмутился, во время ссоры он якобы отобрал у мужчины телефон, однако это заметили прохожие и вернули устройство инвалиду.

«После этого иностранец позвонил своим знакомым, которые приехали и вновь отобрали гаджет. После этого пассажир ушел», – сообщается в публикации.

В ситуацию вмешались сотрудники правоохранительных органов, мигранта задержали и направили в изолятор. В отношении таксиста составили административный протокол. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Новосибирске иностранец открыл стрельбу на улице из-за дорожного конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами