Таксист-мигрант отобрал у пассажира-инвалида телефон после спора об оплате

78.ru: в Петербурге таксист забрал у пассажира телефон в качестве оплаты поездки

Таксист-иностранец выхватил у пассажира телефон после поездки по Петербургу. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на проспекте Художников. По информации издания, клиент-инвалид приехал в пункт назначения, но, когда потребовалось расплатиться, мужчина протянул 25-летнему водителю крупную купюру.

У мигранта не было сдачи, поэтому пассажир решил уйти, не расплатившись. Таксист возмутился, во время ссоры он якобы отобрал у мужчины телефон, однако это заметили прохожие и вернули устройство инвалиду.

«После этого иностранец позвонил своим знакомым, которые приехали и вновь отобрали гаджет. После этого пассажир ушел», – сообщается в публикации.

В ситуацию вмешались сотрудники правоохранительных органов, мигранта задержали и направили в изолятор. В отношении таксиста составили административный протокол. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Новосибирске иностранец открыл стрельбу на улице из-за дорожного конфликта.