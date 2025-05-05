В Петербурге троих человек не спасли в ДТП с грузовиком

В Петербурге автомобиль врезался в грузовик, троих человек не спасли

В Петербурге произошла авария с участием грузовика. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на проспекте Большевиков. По информации издания, 54-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с прицепом большегруза.

На кадрах с места происшествия заметно, что передняя часть легковой машины серьезно пострадала, стекло выбито, на проезжей части разбросаны детали авто. Судя по видео, серьезных повреждений грузовик не получил.

В аварии пострадали находившиеся в легковой машине люди: водитель и три пассажира, спасти удалось только одну женщину, она находится в крайне тяжелом состоянии.

По данным «Фонтанки», грузовик был припаркован у правого края проезжей части без нарушений ПДД. В момент, когда произошло ДТП, водителя в большегрузе не было.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге возбудили дело против владелицы Mercedes, специально наехавшей на людей.