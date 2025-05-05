Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге троих человек не спасли в ДТП с грузовиком

В Петербурге автомобиль врезался в грузовик, троих человек не спасли
close
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге произошла авария с участием грузовика. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на проспекте Большевиков. По информации издания, 54-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с прицепом большегруза.

На кадрах с места происшествия заметно, что передняя часть легковой машины серьезно пострадала, стекло выбито, на проезжей части разбросаны детали авто. Судя по видео, серьезных повреждений грузовик не получил.

В аварии пострадали находившиеся в легковой машине люди: водитель и три пассажира, спасти удалось только одну женщину, она находится в крайне тяжелом состоянии.

По данным «Фонтанки», грузовик был припаркован у правого края проезжей части без нарушений ПДД. В момент, когда произошло ДТП, водителя в большегрузе не было.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге возбудили дело против владелицы Mercedes, специально наехавшей на людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами