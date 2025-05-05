Бизнесмен из Чечни угрожал пистолетом фельдшерам скорой в Петербурге

Бизнесмена задержали за демонстрацию оружия фельдшерам скорой в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно 78.ru.

ЧП произошло днем 4 мая в одном из домов на Литейном проспекте. Медики прибыли на вызов к 25-летнему мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Пациент вел себя агрессивно — размахивал предметом, похожим на пистолет, и направлял его в сторону медиков.

Сотрудники скорой вызвали на место правоохранителей, которые изъяли у хулигана травматический пистолет Grand Power, а его самого доставили в отдел внутренних дел.

Дебоширом оказался 25-летний предприниматель, родившийся в Чечне. В городском УМВД инцидент пока не комментировали.

Ранее в США пациентка ранила фельдшера ножом и попыталась угнать машину скорой помощи.