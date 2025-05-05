SHOT: в доме на юге Москвы усилилось тление после взрыва

К пострадавшему от взрыва дому на юге Москвы снова выехали пожарные из-за усиления тления под плитами конструкций. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Из-за необходимости разбора завалов приступить к тушению огня пока не могут.

Около 21:00 мск 4 мая в Telegram-каналах стали появляться первые сообщения о взрыве и возгорании в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве. По предварительным данным, причиной стал взрыв газа. Позже мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что в одной из квартир произошел пожар.

Пожару в высотке был присвоен повышенный ранг сложности. Как сообщили в МЧС, загорелись квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома, между ними рухнули перекрытия. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Около 23:00 в ведомстве сообщили о ликвидации пожара.

Из пострадавшего здания экстренно эвакуировали людей. Жильцы всех 15 подъездов, в том числе 12-го, где произошел взрыв, вышли на улицу. В ближайшей школе для них развернули пункт временного размещения.

Ранее СК и прокуратура начали проверку после взрыва в многоэтажке на юге Москвы.