В России труженикам тыла и детям войны могут предоставить льготы

В Госдуму внесут законопроект о льготах труженикам тыла и детям войны

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять льготы труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Представленный проект федерального закона подготовлен в целях закрепления государственных гарантий отдельным категориям граждан, пострадавшим в период Великой Отечественной войны и не получающих до настоящего времени никаких дополнительных мер социальной поддержки по федеральному законодательству», — говорится в пояснительной записке.

Лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов пояснил, что в рамках инициативы социальную поддержку предлагается предоставлять гражданам, которым на момент окончания ВОВ было менее 18 лет. Также льготы будут распространяться на россиян, которые проработали в тылу не менее полугода, отметил парламентарий.

Согласно законопроекту, размер выплаты для детей войны, если документ примут, составит 1 тысячу рублей, для тружеников тыла — 3841 рубль. Льготы будут предоставляться ежемесячно.

Накануне депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил, что участники ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат выплату к 80-летнему юбилею Дня Победы. Депутат добавил, что в большинстве российских регионов средства начали выплачивать ветеранам еще до майских праздников.

Ранее сообщалось, что ветераны Подмосковья получат единовременную выплату ко Дню Победы.