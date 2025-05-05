Стало известно, что осужденные за захват сухогруза Arctic Sea пытались изменить приговор

Осужденные по делу о захвате в 2009 году сухогруза Arctic Sea пытались изменить вынесенный им приговор. Об этом со ссылкой на документы по делу сообщает РИА Новости.

Несколько осужденных заявили, что целью нападения было не завладение чужим имуществом, то есть судном и грузом, а «всего лишь» угон Arctic Sea. Другие осужденные утверждали, что в их задачи не входило нападение на судно, они должны были лишь «изолировать» моряков.

Адвокаты еще одного осужденного настаивали, что их подзащитный признал, что совершил пиратство, не понимая точного смысла этого слова, и давал показания в условиях стресса и при болезненном состоянии.

22 июля 2009 года Arctic Sea под мальтийским флагом с экипажем из 15 россиян вышел из Финляндии и 4 августа должен был прибыть в алжирский порт Беджайя. Но 28 июля связь с судном в Балтийском море прервалась. Как рассказали впоследствии освобожденные российскими военными моряки, к судну подошла надувная лодка с вооруженными людьми в масках и словом Policia на комбинезонах, которые избили команду и захватили сухогруз. Однако капитану Arctic Sea удалось связаться с компанией-судовладельцем, и к операции по освобождению подключились российские военные, отбившие судно у пиратов в районе Кабо-Верде.

В марте 2011 года шестеро захватчиков сухогруза получили от 7 до 12 лет колонии. Эстонскому предпринимателю и политику Ээрику-Нийлесу Кроссу, которого российская сторона считала заказчиком нападения, удалось избежать наказания.

Ранее у берегов Нигерии пираты атаковали пассажирское судно и взяли заложников.