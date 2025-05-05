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Кратковременный дождь ожидается в Москве в понедельник

Гидрометцентр: в Москве ожидается кратковременный дождь 5 мая
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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями и местами кратковременный дождь в понедельник, 5 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Воздух днем прогреется до +14…+16°C. Будет дуть северо-западный, западный ветер со скоростью от 6 до 11 м/с, отметили синоптики.

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что воскресенье, 4 мая, можно считать самым теплым днем с начала мая в Москве, воздух прогрелся до +18,2°С. Этот день продержится в лидерах как минимум до середины мая, добавил он.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что температура воздуха в российской столице вернется в климатическую норму только в середине мая.

1 мая в Москве был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков. По словам Тишковца, всего лишь за 12 часов на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпали «небывалые» 24 мм, на Балчуге — 22 мм, а в Тушино — 28 мм.

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