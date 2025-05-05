Профессор рассказала, сколько клубники нужно съедать в сезон

В сезон для поддержания достаточного уровня витамина C нужно съедать около 10 килограммов клубники. Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина в беседе с РИА Новости.

«Врачи рекомендуют употреблять около 10 килограммов клубники в сезон, который длится с конца мая в южных регионах и до осени с ремонтантными сортами», — отметила она.

Профессор подчеркнула, что в клубнике может содержаться от 50 до 100 миллиграммов витамина С на 100 граммов продукта. Особенно ягода полезна для людей с проблемами зрения, добавила Милушкина.

В марте ученые из Государственного университета Сан-Диего выяснили, что потребление клубники повышает общую антиоксидантную защиту организма и улучшает эпизодическую память. В исследовании приняли участие взрослые люди в возрасте старше 65 лет с лишним весом и ожирением (индекс массы тела от 25 до 40 кг/м²). Добровольцев распределили на две группы для употребления плацебо или сублимированного клубничного напитка.

Результаты показали, что при употреблении клубники у испытуемых незначительно повысилась скорость когнитивной обработки информации и снизилось систолическое артериальное давление. Более заметным стало повышение уровня антиоксидантной защиты организма — способности бороться с окислением клеток активными формами кислорода (АФК). Также у участников второй группы улучшилась эпизодическая память, которая фиксирует и воспроизводит личные события и впечатления.

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