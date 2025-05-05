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«Бессмертный полк России» зарегистрировал новую эмблему в Роспатенте

«Бессмертный полк» зарегистрировал эмблему, под которой пройдет акция 9 Мая
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Александр Кряжев/РИА Новости

Общероссийское движение «Бессмертный полк» получило исключительные права на использование обновленной эмблемы до 2033 года. Как выяснило РИА Новости, заявка на регистрацию товарного знака была подана в октябре 2023 года, а в апреле 2025-го Роспатент утвердил решение.

Логотип выполнен в виде красной звезды с изображением Георгия Победоносца в центре и надписью «Бессмертный полк» в верхней части. Согласно документам, эмблему можно использовать для маркировки широкого спектра товаров: от ювелирных украшений, сумок и посуды до боеприпасов, патронов и прицелов для огнестрельного оружия.

В России продолжается регистрация участников онлайн-шествия «Бессмертного полка». В дистанционном формате эта патриотическая акция проводится во всех регионах страны. Однако есть города, где шествия в память об участниках Великой Отечественной войны состоятся 9 мая в традиционном формате: по центральным улицам пройдут колонны жителей с портретами фронтовиков и тружеников тыла. Как принять участие в акции «Бессмертный полк», где будут проходить шествия и какие новые форматы акции доступны в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в центре Амстердама прошла акция «Бессмертный полк».

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