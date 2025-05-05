В российских вузах удвоилось число иранских студентов

Число иранских студентов в вузах России за два года выросло до 9210 человек — на 42%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Минобрнауки.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что Иран испытывает дефицит в медицинских кадрах, поэтому почти 50% иранских студентов в прошлом году обучались в медвузах. Кроме того, молодежь из Ирана выбирает вузы России в связи с запретом на получение студенческих виз в странах Запада.

По информации «Ведомостей», большинство иранских студентов демонстрируют недостаточное знание русского языка. В связи с этим специалисты рекомендуют российским вузам уделить внимание курсам русского во время подготовки абитуриентов.

«Ведомости» добавили, что в 2024/25 учебном году за счет России учатся 580 иранцев, а на 2025/26 учебный год им выделено еще 300 таких мест.

В декабре прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что иностранных студентов с апреля 2025-го обяжут сдавать тестирование на знание русского языка для поступления в вузы. Данная работа ведется планомерно ввиду того, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году подготовить меры для обучения в российских университетах не менее 500 тысяч иностранных граждан, добавил он.

Ранее иностранных студентов университета в Екатеринбурге обязали отмечаться каждые 72 часа.