Американец 10 минут боролся с 45-килограммовой «рыбой-зомби»

В США 30-летний Дерик Хендерсон поймал веслоноса весом 45 кг. Об этом пишет портал What's the Jam.

По словам американца, он не мог поверить в то, что ему на крючок попала «рыба-зомби». Чтобы вытащить ее из воды, ему понадобилось 10 минут. Хендерсон заявил, что его удивили не только размеры веслоноса, но и то, что рыба сопротивлялась, несмотря на многочисленные раны. Предположительно, она пострадала от удара винта лодки.

«У него (веслоноса. — «Газета.Ru») был длинный нос, огромный рот, шрамы на спине и дыры вдоль позвоночника. Сквозь отверстия можно было увидеть некоторые его внутренности, что и придавало ему вид зомби», — говорится в материале.

Как уточняется, Хендерсон осмотрел рыбу вместе с другими членами экипажа и отпустил ее: они решили, что веслонос может выжить. Опубликованное в соцсетях видео с рыбалки набрало более 2,2 млн просмотров.

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