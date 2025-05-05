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Очевидцы сообщили о взрывах над Воронежем

Mash: над Воронежем произошло несколько взрывов
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В небе над Воронежем произошло несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

«В небе было видно яркие вспышки», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:50 по московскому времени.

В некоторых квартирах дрожали окна, отметили авторы канала. По словам очевидцев, на окраинах города был слышен гул, похожий на звук работы беспилотника.

Официальная информация пока не поступала.

1 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над территорией региона системы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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