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В России началась вторая трехдневная рабочая неделя мая

В России началась вторая сокращенная из-за майских праздников рабочая неделя
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Depositphotos

В РФ стартовала вторая сокращенная рабочая неделя месяца, которая продлится с 5 по 7 мая. Информация о ней опубликована в производственном календаре на 2025 год на сайте Госдумы.

По нему в последнем весеннем месяце 18 рабочих дней и 13 праздничных и выходных: 1–4, 8–11, 17–18, 24–25, 31 мая. В мае два государственных праздника — День весны и труда (1 мая) и День Победы (9 мая), когда россияне не работают. Благодаря переносу выходных дней с субботы 4 января на пятницу 2 мая и с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая граждане два раза отдыхают по четыре дня подряд.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как рассказывала «Газета.Ru», можно устроить себе длинный отдых и взять дни между выходными — с 5 по 7 мая — в счет отпуска. Еще один вариант — пойти в отпуск с 12 мая. Тогда к отпускным дням присоединятся нерабочие праздничные дни. Но с точки зрения расчета отпускных, май — неудачный месяц, так как в нем мало рабочих дней. А именно от количества рабочих дней в месяце, когда человек идет в отпуск, зависит сумма выплаты.

Ранее россияне рассказали, сколько потратят на майских праздниках.

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