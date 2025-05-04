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В Китае опрокинулись два прогулочных судна

«Синьхуа»: два прогулочных судна перевернулись на реке в Китае
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Shutterstock

Два прогулочных судна перевернулись на реке Лючун в городе Цяньси провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По данным агентства, инцидент произошел в воскресенье около 16:00 по местному времени (11.00 по московскому времени) после сильного ливня.

В результате происшествия около 70 человек оказались в воде, к настоящему моменту более 50 человек удалось спасти. Агентство отмечает, что поисково-спасательная операция продолжается.

30 апреля сообщалось, что в Омской области лодка с людьми перевернулась из-за сильного ветра. Инцидент произошел в Тевризском районе возле деревни Кайгарлы. В результате происшествия утонули 50-летняя женщина и 55-летний мужчина, которые на лодке возвращались домой с кладбища.

Еще один случай произошел в американском штате Аризона во время лодочных гонок. Во время движения транспортное средство сделало сальто. В результате пострадали находившиеся на борту люди.

Ранее в Дагестане перевернулась лодка с людьми, три человека пострадали.

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