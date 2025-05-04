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Названа сумма самого дорогого авиабилета, купленного на это лето

Самый дорогой авиабилет для россиян на лето обошелся в один миллион рублей
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Depositphotos

Самый дорогой авиабилет на летний сезон стоил россиянину дороже миллиона рублей. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса «Купибилет».

Согласно исследованию, путешественник купил билет в Миляс, Турция, за 1 017 000 рублей.

В топ-5 самых дорогих билетов на самолет за границу также попали перелеты на Шри-Ланку (978 340 рублей), в китайский Куньмин (909 851 рублей), на Мальдивы (718 365 рублей) и в испанскую Барселону (646 017 рублей).

В прошлом году самый дорогой авиабилет стоил 2 073 472 рубля. Столько пришлось заплатить за перелет на Мальдивы. При этом в список также попал и российский город Астрахань — 798 520 рублей.

До этого сообщалось, что летом за рубежом можно бюджетно отдохнуть в Минске и Ереване.

Ранее Мишустин попросил ФАС следить за ценами на поезда и самолеты.

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