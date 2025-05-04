Путин назвал морально-нравственную основу фундаментом будущего РФ

Фундаментом будущего России служит морально-нравственная основа самосознания граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

В ходе фильма глава государства отметил героизм участников специальной военной операции на Украине, а также их близких.

«Именно это дает мне основание утверждать, что в основе нашего самосознания лежит все-таки не материальное благополучие, а морально-нравственная основа, которая является фундаментом и семьи, и государства, и будущего России», — сказал российский лидер.

В рамках фильма Путин также заявил, что вопрос демографии является принципиальным для развития России. По его словам, от этого зависит будущее страны.

Президент России подчеркнул, что сейчас население страны с новыми регионами составляет около 150 миллионов человек. Глава государства отметил, что даже «эти параметры» власти могут «не удержать».

Ранее Путин заявил о снижении бедности в России.