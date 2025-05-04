Работник шиномонтажки спас школьницу от хулиганов в Новосибирске

В Новосибирске подростки напали толпой на сверстницу, за нее вступился прохожий

В Новосибирске мужчина разогнал хулиганов, которые преследовали девочку-подростка. Об этом сообщает Mash Siberia.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в микрорайоне Чистая Слобода. Очевидцы рассказали, что несовершеннолетние напали на сверстниц за гаражами и распылили газовый баллончик. После этого одна из жертв попыталась сбежать, но злоумышленники стали ее преследовать, толкнули на землю и отобрали телефон.

В происходящее вмешался работник шиномонтажа, и хулиганы разбежались. Позже обеих девочек, получивших ожоги от перцовки, забрали в больницу. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

До этого полицейская спасла жертву домашнего насилия, которая просто молчала в трубку. Вместо того, чтобы отнести звонок к ложным обращениям, она попросила абонента дважды постучать по динамику телефона, если он в опасности. Услышав два стука, офицер начала отлеживать местоположение звонившего и попросила еще раз подтвердить угрозу, нажав кнопку с цифрой на телефоне.

Женщина отнесла дело к разряду первоочередных и отправила на место происшествия своих коллег. Правоохранители обнаружили по этому адресу молодую заплаканную девушку, которая рассказала, что во время ссоры ее избил молодой человек.

Ранее таксист спас избитую девушку от бывшего мужа.