В Магаданской области ищут попавшую под лавину сноубордистку

В районе Карамкенского перевала в Магаданской области ищут пропавшую девушку после того как лавина сошла на необорудованную горнолыжную трассу. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Под лавиной оказались две девушки. Одна выбралась и сама дошла до поселка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что местонахождение второй неизвестно.

На ее поиски выдвинулись шесть сотрудников и две единицы техники местного поисково-спасательного отряда МЧС.

27 марта на перевале «Дядя Ваня», расположенном в Ягоднинском районе Магаданской области, произошел сход лавины. В результате она накрыла туристическую группу из шести человек, четверых из них спасти не удалось. МЧС РФ направило на место происшествия вертолет Ми-8 и восемь спасателей, которые эвакуировали выживших. 1 апреля правительство региона сообщило, что состояние двух пострадавших людей оценивается как удовлетворительное.

Ранее на трассу в центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина.