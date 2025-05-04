В Японии резко сократилось число детей до 15 лет

РИА: в Японии количество детей до 15 лет сократилось до самого низкого уровня

Количество детей в Японии в возрасте до 15 лет сократилось до самого низкого уровня за все время ведения такой статистики с 1950 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Министерства по административным делам и коммуникациям.

Документ был опубликован в преддверии предстоящего национального праздника Японии — Дня детей. По данным на 1 апреля, детей в возрасте до 15 лет насчитывалось примерно 13,7 млн, что на на 350 тысяч меньше, чем было год назад.

Из доклада также следует, что в настоящее время на долю детей приходится 11,1% от 124-миллионного населения страны. По этому показателю Япония находится на предпоследнем месте среди 37 стран с населением более 40 млн человек согласно рейтингу ООН. На последней строчке расположилась Южная Корея, где дети составляют всего 10,6% населения.

Власти Японии начали предпринимать меры для повышения рождаемости, вроде увеличения пособия для семей с детьми, а также расширения системы отпусков по рождению детей, в том числе для отцов. Однако эти меры не дают должного эффекта.

В январе Государственное статистическое управление Китая сообщило, что в прошлом году численность населения страны сократилась на 1,39 млн человек по сравнению с 2023 годом. К концу 2024 года в республике проживали 1,4 млрд человек. При этом на каждые 100 женщин приходилось примерно 105 мужчин.

26 декабря прошлого года газета The Financial Times написала, что власти Китая расширили кампанию по стимулированию рождаемости в стране.

Ранее в Вологодской области сообщили о снижении числа абортов в 13 раз.