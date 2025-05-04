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На Камчатке ищут двух подростков, сбежавших из интерната для сирот

Семеро подростков сбежали из камчатского интерната для детей-сирот
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Семеро подростков сбежали из интерната для детей-сирот на Камчатке за четыре дня. Ориентировки на них появились в Telegram-канале поискового отряда «Доброволец».

Беглецам, среди которых были две девочки, от 14 до 17 лет. Как сообщается, они уходили из заведения по одиночке и группами в период с 30 апреля по 3 мая. К настоящему времени пятерых детей уже нашли, остальные еще находятся в розыске.

Известно, что для двоих из пропавших воспитанников этот побег стал рецидивом, раньше они уже сбегали из интерната, но возвращались.

До этого в Улан-Удэ прохожий нашел на улице двухлетнего мальчика. Мужчина вызвал на место полицию, инспекторы ПДН пока оставили двухлетнего мальчика в доме ребенка. Известно, что его мать уже привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее в Таганроге школьник обиделся на родителей и сбежал жить на теплотрассу

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