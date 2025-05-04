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Энергоснабжение после циклона в Подмосковье восстановлено

В Московской области восстановили электроснабжение основной части потребителей
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Depositphotos

Энергетики восстановили в Московской области электроснабжение основной части потребителей, которые были обесточены после циклона. Об этом сообщает ТАСС.

«Энергетики... восстановили электроснабжение основной части потребителей после циклона в Подмосковье», — сообщили в «Россетях».

Там отметили, что работы ведутся в круглосуточном режиме.

2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из-за циклона с мокрым снегом и ветром без света остались жители более 90 населенных пунктов. На фоне непогоды на проводах образовалась наледь, некоторые из них оборвались из-за упавших деревьев. В результате по всему региону оказались были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций. Без электричества остались около 26 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что авария в энергосистеме Подмосковья стала крупнейшей за 15 лет.

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