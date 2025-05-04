Врач назвала напиток, которым лучше всего запивать шашлык

Врач Чуракина рассказала, что шашлык можно запивать водой, чаем и морсом

Шашлык не стоит есть с майонезом и лучше всего его запивать простой водой. Об этом сообщила врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина в беседе с RT.

Врач рассказала, что для шашлыка лучше выбирать нежирное мясо, например грудку индейки или телятину, а также следует срезать поджаренную корочку. Мясо следует дополнить свежими или запеченными овощами, богатыми клетчаткой, которая способствует здоровому пищеварению. В пример она привела морковь и капусту.

Кроме того, облегчить переваривание при употреблении шашлыка можно с помощью свежей зелени, включая петрушку, базилик, кинзу, зеленый лук.

«При этом стоит избегать употребления жирных соусов, например майонеза, поскольку это повышает калорийность блюда. Если же говорить о напитках, то запивать шашлык лучше обычной водой, поскольку она является естественной для организма жидкостью и позволяет поддерживать водный баланс», — сказала Чуракина.

Помимо воды, можно пить зеленый чай. В нем содержатся полифенолы, способные снизить воздействие вредных веществ, образующихся в процессе обжаривания мяса, например канцерогенов, которые могут содержаться в поджаренной корочке.

Полезным будет также употребление несладких компотов или морсов, а газированные сладкие и энергетические напитки усиливают нагрузку на органы пищеварения, добавила диетолог.

Накануне гастроэнтеролог Сергей Лопатин рассказал, что на майских праздниках увеличивается число случаев обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря из-за обилия спиртных напитков и жареного мяса.

Ранее сообщалось, что шашлык обошелся пенсионеру из Удмуртии в 1,8 млн рублей.