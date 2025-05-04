В Дагестане наградили школьника, который спас выпавшего с девятого этажа ребенка

Глава Дагестана Сергей Меликов наградил именными часами школьника, который спас выпавшего из окна четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает ТАСС.

«Шестиклассник Абачев совершил героический поступок — в Домодедово он спас ребенка, выпавшего с девятого этажа», — говорится в заявлении.

23 апреля администрация городского округа Домодедово сообщила, что четырехлетний ребенок попал в больницу после падения из окна. Инцидент произошел на улице Курыжова. Маленький ребенок выпал из окна девятого этажа. В этот момент рядом находился 12-летний мальчик, который поймал пострадавшего до того, как тот упал на землю. Во время прогулки шестиклассник услышал крик и заметил ребенка, висевшего на металлическом подоконнике. Он успел подхватить его до падения. В итоге мальчик отделался легкими ушибами благодаря мгновенной реакции спасителя.

Меликов отметил, что шестиклассник — внучатый племянник Героя России Эседуллы Абачева, и поблагодарил родителей мальчика «за воспитание мужества и доброты».

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