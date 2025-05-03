Глава РФПИ Дмитриев заинтересовался, кто стоит за дезинформацией против Маска

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с другими странами Кирилл Дмитриев выразил удивление по поводу авторов кампании дезинформации, нацеленной на американского бизнесмена Илона Маска. Своим мнением он поделился в соцсети Х.

«Хорошо скоординированная кампания по дезинформации против Илона Маска является классическим примером ложных установок и запугивания всех, кто ставит под вопрос статус-кво. Кто за этим стоит?» — написал Дмитриев.

Таким образом Дмитриев отреагировал на публикацию Маска, где миллиардер назвал происходящее «бардаком». Это заявление последовало после комментария пользователя, который утверждал, что в 96% случаев СМИ подают историю о нелегале, высланном из США в Сальвадор, в положительном ключе, в то время как самого Илона Маска освещают в 96% случаях негативно. В комментарии пользователя подчеркивалось, что один оказался нелегалом и уголовником, а другой разоблачает воровство со стороны правительства, что «говорит о многом».

До этого американский госсекретарь Марко Рубио заявил об отправке в Сальвадор самолета с членами террористических организаций, которые находились в тюрьмах США.

Ранее Трамп пригрозил тюрьмами Сальвадора участникам вандализма против Tesla.