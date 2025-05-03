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Американка с «маской Бэтмена» прилетела в Россию ради новой операции

Луна Феннер вернулась в Петербург для продолжения лечения
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luna.love.hope/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Девочка с «маской Бэтмена» Луна Феннер, получившая известность из-за гигантского врожденного невуса (родимого пятна) на лице, вернулась в Санкт-Петербург, чтобы продолжить лечение. Об этом пишут «Известия».

Как отмечается, курс лечения займет около 2,5 месяца и будет проходить в частной клинике.

По словам матери, девочка ждет операции и «хочет уже поскорее это все закончить». Кэрол Феннер считает, что ее дочь счастлива.

Впервые американка вместе с дочерью Луной приехала из Майами в Россию в 2019 году. Тогда врачи из Краснодара удалили девочке огромный невус. В 2021 году первый этап лечения завершился, и ребенок с семьей вернулся на родину. В 2024 году девочку вновь привезли в Россию, на этот раз, чтобы получить помощь в частной клинике в Санкт-Петербурге. Врачи провели ребенку пять пластических операций. Феннер рассказывала, что каждая поездка в РФ обходится им примерно в $25 тыс. Из них где-то треть суммы уходит на операцию, $5 тыс., стоят билеты из их родного города до Санкт-Петербурга (с пересадками).

Ранее мать американки с «маской Бэтмена» сообщила печальную новость.

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