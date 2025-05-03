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Более 10 домов пострадали при атаке БПЛА в Ростовской области

При атаке БПЛА в Ростовской области пострадали 11 домов и два соцобъекта
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Shutterstock

В Целинском районе Ростовской области после ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали пострадавшими порядка 15 зданий. Об этом сообщила глава районной администрации Оксана Косенко, передает «Интерфакс».

По ее словам, комиссия по ЧС завершила обследование домовладений на территории трех кварталов

«По результатам обследования частично повреждены оконные блоки и дверные проемы в 11 частных домовладениях, 2 коммерческих организациях и 2 муниципальных учреждениях», — отметила Косенко.

Она добавила, что специалисты провели оценку ущерба, но и разъяснили порядок получения компенсаций пострадавшим.

До этого Косенко рассказала, что в границах нескольких улиц поселка Целина Ростовской области ввели режим ЧС после падения беспилотного летательного аппарата. По ее словам, в настоящее время создана комиссия с целью проведения обходов в пострадавших домах для выявления размера ущерба.

Ранее над Курской областью сбили украинский беспилотник.

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Атаки БПЛА на Россию
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